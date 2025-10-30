«Полный абсурд»: Слуцкий осудил идею запрета «Маши и Медведя»

Идея запретить мультфильм «Маша и Медведь» является полным абсурдом, заявил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, такие предложения подрывают доверие россиян к депутатам и общественникам. Он считает, что мультфильмы, на которых выросли поколения, нужно оставить в покое.

Предложение ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» — это полный абсурд. Не надо искать врага там, где его нет, — сказал Слуцкий.

Ранее режиссер мультфильма «Маша и Медведь» Олег Ужинов назвал смешной идею запретить мультипликационный сериал в России. Он заявил, что слышал об этой инициативе политолога и общественного деятеля Вадима Попова, однако не находит в ней ничего серьезного.

До этого стало известно, что канал с мультфильмом «Маша и Медведь» обогнал конкурентов и стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. За 2025 год его контент набрал свыше 800 млн просмотров. В мае студия «Анимаккорд» и ее директор Дмитрий Ловейко опровергли информацию о прекращении деятельности проекта «Маша и Медведь» в России.