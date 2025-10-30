В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США

Диалог Москвы и Вашингтона не зашел в тупик, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, указывают ли на такое развитие событий тестирование ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», а также возможное возобновление ядерных испытаний в США, передает ТАСС.

Нет, не означает, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Произошло это на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что глава Белого дома обманывает людей, заявляя о преимуществе США над Россией. Он отметил, что американский лидер заговорил о ядерных испытаниях с целью успокоить внутреннюю ситуацию в стране.

До этого в Кремле назвали сильную сторону «Посейдона». Дмитрий Песков указал, что подводный аппарат представляет собой абсолютно новый шаг в вопросе обеспечения безопасности страны.