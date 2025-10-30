Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:34

В Госдуме нашли способ улучшить положение сферы отечественного туризма

Депутат Тарбаев: частные лица могут инвестировать в строительство отелей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частные лица могут вкладывать средства в строительство отелей, что положительно скажется на развитии туротрасли в России, заявил NEWS.ru председатель комитета по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаев. По его словам, инвестирование физлиц в гостиничный бизнес распространено во многих странах.

В марте депутаты фракции «Новые люди» на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным обсуждали вопросы развития предпринимательства в России. Поднимался и вопрос привлечения инвестиций в сферу туризма. Сегодня в стране сформирован высокий спрос на доступные места размещения. Закрыть его могут, но не полностью, только «раскрученные» туристические регионы. Мы уже обсуждаем законопроект, согласно которому физические лица смогут вкладываться в возведение нового номерного фонда, — высказался Тарбаев.

Он отметил, что на стадии проектирования и строительства, согласно зарубежному опыту, выкупается почти весь гостиничный фонд. Таким образом, по словам Тарбаева, инвесторы получают реальный актив, который будет стабильно приносить доход.

Туристический поток растет гораздо быстрее инфраструктуры. Если решать ситуацию только рыночными механизмами и не регулировать сверху, дисбаланс усилится. Люди будут выбирать регионы с качественной отельной инфраструктурой, и такие места будут продолжать развиваться. Другие регионы из-за дефицита номерного фонда не смогут полностью раскрыть свой туристический потенциал, — добавил Тарбаев.

Он пояснил, что с 2021 года в России введено около 55 тыс. новых гостиничных номеров, а в планах — ввести еще 75 тыс., что потребует инвестиций не менее 1,7 трлн рублей. По словам Тарбаева, предложенная инициатива направлена на уменьшение дефицита номерного фонда, создание новых рабочих мест в регионах и привлечение дополнительных финансовых ресурсов населения в сферу туризма.

Ранее в Министерстве экономического развития РФ заявили, что новые санкции не повлияют на туристические поездки граждан стран ЕС в Россию. По данным ведомства, групповые туры из Евросоюза прекратились еще с 2021 года.

туризм
инвестиции
Госдума
депутаты
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
