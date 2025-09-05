SHOT сообщил о ночной работе ПВО в российском городе SHOT сообщил о взрывах и работе ПВО над Рязанью

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах над Рязанью и возгорании в одном из районов, предварительно, работает ПВО, уже было сбито несколько воздушных целей. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы в беседе с SHOT рассказали, что несколько громких хлопков прогремели на южной окраине города в районе 01:15 мск, также в небе был виден столб дыма.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили свыше 40 украинских дронов над российскими регионами и Черным морем. По данным ведомства, с полуночи до 06:00 в четверг, 4 сентября, под ударом оказались три российских региона.

Тем временем украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района Курской области. В результате нападения пострадал 58-летний местный житель, которого с травмами средней тяжести госпитализировали в Курскую областную больницу.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов информировал, что украинские дроны перестанут атаковать российские регионы только после уничтожения на Украине производственных объектов и учебной инфраструктуры для операторов беспилотников. В противном случае атаки будут продолжаться, уверен специалист.