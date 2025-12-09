SHOT сообщил о 10 взрывах в небе над Рязанью

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Рязанью прогремела серия мощных взрывов. По данным канала, это была работа систем ПВО. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Местные жители рассказали SHOT, что первые громкие хлопки были слышны в 03:30 мск. Как отметил канал, из-за мощных звуковых волн во многих жилых домах ощущалась вибрация оконных стекол.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Всего примерно за шесть часов Москву попытались атаковать 10 дронов.

До этого выяснилось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватили 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА было уничтожено над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Кроме того, власти курортного города Туапсе вводили локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Решение было принято для ликвидации последствий ночного налета на жилую инфраструктуру.