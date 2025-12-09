ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 05:19

SHOT сообщил о 10 взрывах в небе над Рязанью

SHOT: около 10 взрывов прогремело в небе над Рязанью, работают системы ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Рязанью прогремела серия мощных взрывов. По данным канала, это была работа систем ПВО. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Местные жители рассказали SHOT, что первые громкие хлопки были слышны в 03:30 мск. Как отметил канал, из-за мощных звуковых волн во многих жилых домах ощущалась вибрация оконных стекол.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотного летательного аппарата, летевшего на столицу. Всего примерно за шесть часов Москву попытались атаковать 10 дронов.

До этого выяснилось, что силы ПВО в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватили 116 украинских беспилотников над регионами России. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, 29 и 27 БПЛА было уничтожено над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

Кроме того, власти курортного города Туапсе вводили локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Решение было принято для ликвидации последствий ночного налета на жилую инфраструктуру.

ПВО
Рязань
БПЛА
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько чиновников в России уволили по инициативе прокурора
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 декабря
«Лучше клоун»: депутат о подходящем для России президенте Украины
Потоп в квартире во сне: к беде или удаче? Полное толкование
Названы спиртные напитки, вызывающие самое сильное похмелье
SHOT сообщил о 10 взрывах в небе над Рязанью
Сон о порезе: предупреждение или знак — полное толкование
Япония отказалась от конфискации активов России
Адвокат дала совет, как правильно говорить «нет»
Сийярто раскрыл цели венгерской делегации в ходе визита в Россию
В ФРГ могут вновь ввести обязательный призыв в армию
В России появилась новая мошенническая схема против таксистов и курьеров
Патофизиолог объяснил, как не привыкнуть к каплям от заложенности носа
«Внимание на себя»: сержант ВС РФ находчиво расправился с дроном ВСУ
Еще один слил Зеленского: Макрон «зажал» деньги для Украины, что случилось
ВС РФ пополнили свое вооружение новым грузовым дроном
Еще один аэропорт России закрылся из-за ограничений
Военный аналитик назвал Константиновку одним из самых сложных участков СВО
«История станет судьей»: Полянский высказался о шагах Европы по Украине
Навроцкий не станет посещать Украину, куда его пригласил Зеленский
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.