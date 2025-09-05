Россиянин забил знакомую ножкой от табурета Житель Сарова отправится на восемь лет в колонию за убийство знакомой

Жителя Сарова, избившего ножкой от табурета свою знакомую, приговорили к восьми годам колонии, сообщили в региональном СУ СКР. Трагедия произошла весной в доме на Дорожной улице.

По данным ведомства, между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В какой-то момент он схватил деревянную ножку от табурета и нанес женщине не менее десяти ударов по голове. Женщина скончалась на месте.

Тем временем в Нижегородской области полиция задержала подростков, которые жестоко издевались над пожилой женщиной. Ее побрили наголо, а затем избили. Против них заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

До этого в Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой. По словам родственников, нападение совершили две женщины на улице 30 лет Победы. Они уточнили, что злоумышленницы вылили на спину пожилого человека неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.

Ранее в Кемерово пьяный мужчина напал на подростка с мачете. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.