05 сентября 2025 в 18:24

В Чите задержали подозреваемых в жестоком убийстве

Полицейские в Чите задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Читинская полиция задержала двух местных жителей по подозрению в двойном убийстве, сообщает «МК Чита» со ссылкой на Telegram-канал «Полиция Забайкалья». В оперативных действиях участвовали сотрудники патрульно-постовой службы.

Двух мужчин 1985 и 1992 годов рождения подозревают в причастности к убийству двух других мужчин в Ингодинском районе Читы. Тела жертв с признаками насильственной смерти были найдены в одном из частных домов.

Ранее стало известно, что житель Санкт-Петербурга в ходе ссоры зарезал собутыльника. Как установило следствие, подозреваемый нанес жертве не менее 20 ударов в шею. Пострадавший скончался на месте еще до прибытия скорой помощи.

До этого подросток из Дагестана ударил знакомого ножом из-за замечания. Вечером двое молодых людей шумели у дома на улице Шоссейной в селе Сабнова. 22-летний сын хозяев, который приехал навестить маму, вышел к ним и попросил «не орать», после чего началась драка.

