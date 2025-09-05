Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 12:53

Петербуржец пойдет под суд за жестокое убийство собутыльника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга в ходе ссоры зарезал своего собутыльника, сообщает «Петербург2». Отмечается, что дело передано в суд Кировского района города.

По предварительным данным, двое друзей поссорились во время совместного распития алкоголя. В один момент один из мужчин взялся за кухонный нож. Как установило следствие, подозреваемый нанес жертве не менее 20 ударов в шею. Пострадавший скончался на месте еще до прибытия скорой помощи.

Ранее в Санкт-Петербурге 52-летний мужчина с психическими отклонениями стал подозреваемым в убийстве своей 85-летней тети. Сообщается, что женщину избили и задушили подушкой.

Cанкт-Петербург
суды
убийства
ссоры
