День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:32

Сибас с дымком: как приготовить без гриля

Сибас с дымком: как приготовить без гриля Сибас с дымком: как приготовить без гриля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт требует пять ингредиентов: одна тушка сибаса, две столовые ложки крупнолистового черного чая, один спелый плод фейхоа, чайная ложка зерен кориандра и столовая ложка масла грецкого ореха. Рыбу надрезают по бокам и натирают смесью раздавленных зерен кориандра и масла. Фейхоа превращают в нежное пюре, которым смазывают внутреннюю полость тушки. Противень застилают фольгой, на которую насыпают сухие чайные листья. Рыбу укладывают прямо на эту ароматную «подушку» и плотно закрывают фольгой. При запекании в духовке, разогретой до 190 градусов, чайные листья начинают томиться, окутывая сибаса густым дымчатым паром с удивительным древесным ароматом. Через двадцать пять минут блюдо раскрывают, получая нежнейшее мясо, пропитанное тонкими нотами чая, кориандра и экзотического фейхоа.

Ранее мы поделились топом-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется

Читайте также
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Семья и жизнь
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Две ложки в миску — минтай в этом маринаде будет вкуснее дорогой форели: секретный рецепт рыбки
Общество
Две ложки в миску — минтай в этом маринаде будет вкуснее дорогой форели: секретный рецепт рыбки
Ужин в скандинавском стиле: лохикейтто готовлю одной рукой — получаю согревающий и вкусный суп
Общество
Ужин в скандинавском стиле: лохикейтто готовлю одной рукой — получаю согревающий и вкусный суп
Свиные ребрышки в соусе барбекю покорят вас с первого кусочка! Мясо просто тает во рту
Общество
Свиные ребрышки в соусе барбекю покорят вас с первого кусочка! Мясо просто тает во рту
Говяжий язык — новый король барбекю: готовлю на мангале крышесносный хит
Общество
Говяжий язык — новый король барбекю: готовлю на мангале крышесносный хит
простые рецепты
быстрые рецепты
рыба
гриль
духовка
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Военные устроили госпереворот в африканской стране
В ФРГ потребовали от Еврокомиссии один документ по российским активам
Полиция нагрянула в рехаб для подростков в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.