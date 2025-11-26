Сибас с дымком: как приготовить без гриля

Этот рецепт требует пять ингредиентов: одна тушка сибаса, две столовые ложки крупнолистового черного чая, один спелый плод фейхоа, чайная ложка зерен кориандра и столовая ложка масла грецкого ореха. Рыбу надрезают по бокам и натирают смесью раздавленных зерен кориандра и масла. Фейхоа превращают в нежное пюре, которым смазывают внутреннюю полость тушки. Противень застилают фольгой, на которую насыпают сухие чайные листья. Рыбу укладывают прямо на эту ароматную «подушку» и плотно закрывают фольгой. При запекании в духовке, разогретой до 190 градусов, чайные листья начинают томиться, окутывая сибаса густым дымчатым паром с удивительным древесным ароматом. Через двадцать пять минут блюдо раскрывают, получая нежнейшее мясо, пропитанное тонкими нотами чая, кориандра и экзотического фейхоа.

