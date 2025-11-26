Ребенок в российском регионе победил грипп и коронавирус всего за один день

Семилетний мальчик из Ульяновска за один день перенес одновременное заражение гриппом типа В и коронавирусной инфекцией, сообщил врач-педиатр Дмитрий Малых в своем Telegram-канале. Медицинская помощь потребовалась ребенку на прошлой неделе, когда у него поднялась температура выше 38 градусов при отсутствии других симптомов. Проведенный экспресс-тест показал наличие двойной инфекции. При этом он был вакцинирован от гриппа.

Маленькому пациенту назначили противовирусную терапию. На этом этапе развитие болезни полностью остановилось — температурные показатели нормализовались, а дополнительные симптомы так и не проявились. Уже на следующий день ребенок был совершенно здоров. Педиатр объяснил такое быстрое выздоровление эффективностью проведенной вакцинации и отличной работой иммунной системы пациента.

Ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов говорил, что в России фиксируется сезонное увеличение случаев заболевания гриппом и ОРВИ, но объявлять эпидемию преждевременно. По его словам, текущие показатели соответствуют обычному для данного времени года подъему заболеваемости. Специалист обратил внимание на то, что грипп может протекать в тяжелой форме и вызывать осложнения хронических болезней.

Вирусолог Ольга Карпова отмечала, что вакцинация остается единственным действенным способом защиты в период распространения гриппа. По ее мнению, в текущем году начало эпидемического сезона ожидается раньше обычного срока из-за сложившихся климатических условий.