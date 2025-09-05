Стала известна судьба экс-администратора криптобиржи Garantex

В индийской тюрьме скончался администратор криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещеков, передает Telegram-канал Baza. Его смерть подтвердил основатель биржи Сергей Менделеев.

46-летнего гражданина Литвы задержали 12 марта на отдыхе с семьей на индийском побережье по запросу США. По данным Минюста США, Бещеков был главным техническим администратором Garantex и отвечал в том числе за проверку и одобрение транзакций.

Ранее Госдепартамент США объявил о крупных вознаграждениях за информацию о руководстве российской криптобиржи Garantex, общая сумма которых составляет $6 млн (488 млн рублей). За сведения, способные привести к задержанию гражданина РФ Александра Миры, предлагается $5 млн (406 млн рублей). Дополнительно $1 млн (81 млн рублей) предусмотрен за информацию о других ключевых менеджерах компании. В заявлении Госдепа биржа обвиняется в отмывании «сотен миллионов долларов», полученных преступным путем, включая доходы от кибератак и наркоторговли.

До этого Министерство юстиции США и Секретная служба США (US Secret Service) объявили о конфискации доменов российской криптовалютной биржи Garantex. Это произошло в рамках международной операции с Германией и Финляндией.