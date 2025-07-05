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05 июля 2025 в 08:57

«Спящий» инвестор активировал криптокошелек с миллиардами спустя 14 лет

Биткоин-кошелек на $2 млрд активировали спустя 14 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из старейших биткоин-кошельков был активирован спустя 14 лет, сообщает BFM Crypto. Так, со счета было переведено два транша по 10 тысяч биткоинов на новые кошельки. Активы были куплены в 2011 году, когда один биткоин стоил $0,78 (23 рубля по курсу на тот момент), сегодня же их стоимость превышает $2,18 млрд (171,8 млрд рублей). Таким образом доходность составила 140 000%.

Эти биткоины были приобретены в апреле 2011 года в общей сложности за $15,6 тысяч (около 444 тысяч рублей по состоянию на апрель 2011 года. — NEWS.ru), при этом биткоин в то время стоил $0,78. Сегодня кошелек пользователя стоит более $2,2 млрд, — говорится в публикации.

При этом неизвестно, кому принадлежит данный биткоин-кошелек и на какой счет были переведены средства. Однако благодаря этому «спящий» инвестор автоматически стал «китом», к которым причисляют держателей крупных объемов биткоинов. Такие игроки способны оказывать значительное влияние на рынок.

Ранее Московская Биржа объявила о запуске расчета и публикации собственного индекса биткоина начиная с 10 июня. Индекс, получивший код MOEXBTC, будет отражать динамику цен на криптовалюту.

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