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11 июля 2025 в 02:38

Курс биткоина снова обновила свою максимальную стоимость

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $116 тысяч

Биткоин Биткоин Фото: Global Look Press/Manuel Romano

Курс биткоина впервые превысил отметку в $116 тысяч (9 068 033 рублей), обновив исторический максимум. Согласно данным криптобиржи Binance, стоимость криптовалюты по состоянию на 00:20 мск достигла $116 526.

Предыдущий рекорд был установлен 10 июля после 20:00, когда цена биткоина на Binance в паре с USDT составила $113 300. Вечером 9 июля курс впервые преодолел уровень $112 тысяч.

Ранее Московская Биржа объявила о запуске расчета и публикации собственного индекса биткоина начиная с 10 июня. Индекс, получивший код MOEXBTC, будет отражать динамику цен на криптовалюту.

Как заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, энергозатраты при майнинге биткоина сопоставимы с потреблением целых государств. По его словам, уже сейчас криптовалюта потребляет больше электроэнергии, чем вся Польша.

В конце мая исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс заявил о необходимости формирования ясных правил для развития криптовалютной отрасли в Соединенных Штатах. По его словам, США требуется «понятная регуляторная среда», чтобы обеспечить защиту прав граждан и создать условия для технологических инноваций.

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