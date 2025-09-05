Наркоскандал Тарасовой, стрип-дэнс на шоу Крида: последние новости звезд

Актрису Аглаю Тарасову поймали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Певец Егор Крид выступил в «Лужниках», нарушив маркировку концерта 12+. Певица Татьяна Буланова якобы уволила своего хореографа. Главные новости этой недели — в обзоре NEWS.ru.

Правда ли, что Татьяна Буланова уволила хореографа

Главного хореографа коллектива певицы и «энергосберегающего танцора», как окрестили его в прессе, Дмитрия Берегулю не увидели на выступлении Булановой в рамках фестиваля «Новая волна». В Сети предположили, что артистка уволила его. NEWS.ru дозвонился до Берегули и узнал, что случилось на самом деле.

«Я не знаю, откуда взялись эти слухи. Из команды я не уходил. Мы продолжаем работать вместе с Аленой и Максимом (танцоры коллектива певицы. — NEWS.ru). Проводим апгрейд старых номеров периодически, ставим новые танцы. Очень будем рады, если в репертуаре Татьяны появятся новые песни, под которые мы могли бы поставить интересные композиции», — объяснил Дмитрий.

Берегуля признался, что у него нет профессионального хореографического образования и он всему учился сам. «Своим главным учителем считаю Майкла Джексона, на клипах которого учился танцевать. Образования профессионального у меня нет. Но я постоянно совершенствуюсь как танцор», — рассказал хореограф.

Помимо работы в коллективе Булановой, Дмитрий ведет свадьбы, выступает в качестве жюри различных танцевальных фестивалей в городах России.

Танцоры певицы Татьяны Булановой: Максим и Алена Алалыки Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Егор Крид заинтересовал СК РФ

Недавний концерт Егора Крида в «Лужниках» стал одним из самых скандальных мероприятий за последнее время. Его шоу было промаркировано 12+. На концерт пришли дети вместе с родителями. В одном из номеров танцоры Крида почти исполнили стрип-дэнс. В конце песни Егор поцеловал одну из девушек из его команды в губы.

После этого концерта глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что получила много жалоб на артиста. Она направила обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить выступление певца на предмет «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Валерия Меладзе могут «отменить» в России

У певца Валерия Меладзе нет сейчас официальных концертов в России. В феврале 2022 года он высказался против проведения специальной военной операции, что повлияло на его работу в РФ. Меладзе часто выступает в Европе, Америке и других странах

Как писали Telegram-каналы, средства от концертного тура певца по Европе могут частично направляться на поддержку ВСУ через организацию, связанную с проукраинскими структурами. По данным источников, артист, возможно, сам об этом не осведомлен.

Как отметили издания, юридически продажа билетов осуществляется через испанскую компанию Bravo Eventos SL, зарегистрированную в Малаге. По данным Mash, ее руководитель Владимир Брумберг после начала СВО начал продвигать украинских артистов, выступающих против спецоперации.

Валерий Меладзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом Best Events Europe, Bravo Eventos SL и Bravo Vip используют общие документы и базы данных. Эти же компании, по данным Telegram-каналов, организуют туры для уехавших российских артистов: Оксимирона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Журналисты сделали вывод, что средства, полученные от концертов певца, могут направляться на помощь Украине. Валерий пока не прокомментировал эти новости.

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что Меладзе выбрали враждебную РФ сторону и не должны пользоваться благами российского общества.

«Творчество должно нести в себе свет и истинные ценности, а не служить инструментом для тех, кто противостоит нашей стране. Братья Меладзе, к сожалению, выбрали сторону, которая враждебна России», — сказал Иванов.

У Даны Борисовой произошел скандал с дочерью

Телеведущая Дана Борисова недавно подарила дочери Полине «апгрейд» всего тела. Девушка сделала липосакцию, подтяжку груди и ягодицы. После этого она отправилась с мамой на отдых. Дана всячески помогала дочери в процессе реабилитации.

Полина, дочь Даны Борисовой Фото: Социальные сети

По возращении Полина громко отметила свое 18-летие. После праздника между Даной и ее дочерью произошел конфликт. Оказалось, что девушка планировала устроиться корреспондентом на один из телеканалов, но мать ей в этом помешала.

Недавно Полина опубликовала в своем Telegram-канале переписку с отцом: «Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, если они хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали. Она мне сказала, что я никто без нее, и сказала, что, даже если меня на худший канал возьмут, она все равно будет им звонить и говорить, чтобы меня не брали».

Борисова никак не отреагировала на заявление дочери.

Аглае Тарасовой вынесли приговор за перевозку наркотиков

У актрисы Аглаи Тарасовой, которая прилетела в аэропорт Домодедово из Израиля, при досмотре в ручной клади обнаружили вейп с маслом, содержащим наркотические вещества.

По информации СМИ, суд уже выбрал меру пресечения для звезды «Интернов». Ей запрещено пользоваться связью и выходить из дома с 12 ночи до 6 утра. Тарасова может звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям. Артистка обязана самостоятельно приходить в случае ее вызова в суд.

