Медведев высказался о променявшей узы с Россией на НАТО Финляндии Медведев: России придется пересмотреть свое отношение к Финляндии

После вступления Хельсинки в НАТО Москве придется пересмотреть свое отношение к этой стране, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает ТАСС, до этого Финляндия имела с Россией множество незримых уз.

Ранее Медведев заявил, что Россия пересмотрит военную стратегию на границе с Финляндией после ее вступления в НАТО. По его словам, нельзя не учитывать, что страна сейчас является членом Альянса.

Он также прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о победе над СССР. Медведев напомнил о территориальных потерях страны, намекая, что подобное может коснуться и президента Украины Владимира Зеленского с его государством.

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ отметил, что Финляндия, Норвегия и Польша наращивают военное присутствие у российских рубежей. Медведев побывал на финской границе, где активно возводятся стены, заграждения и другие объекты.

Также Медведев подчеркнул, что разработать гарантии безопасности для Украины без участия России невозможно. Мнение Москвы должно быть учтено, сказал он. Так политик прокомментировал планы «коалиции желающих» предоставить Киеву такие гарантии.