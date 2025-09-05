Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военное присутствие вблизи российской территории, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках своей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Он отметил, что посетил финскую границу, где «вовсю строятся стены, заградительные сооружения и прочее». Выступление политика опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Соседи, к сожалению, а именно страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Польша, усиливают военную активность вблизи нашей территории, — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что три года назад уже обсуждались вопросы повышения защищенности госграницы на северо-западе страны в контексте расширения Североатлантического альянса. С тех пор произошло много событий, и глава государства Владимир Путин дал необходимые поручения по усилению защиты границы на данном направлении, резюмировал политик.

Ранее зампред Совбеза отметил, что Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией из-за того, что эта страна стала членом НАТО. Медведев уверен: нельзя игнорировать тот факт, что республика в настоящий момент является участником Альянса.

До этого Медведев заявил, что РФ должна вернуть замороженные за рубежом активы в натуральной форме, например территориями Украины. Так он прокомментировал решение Великобритании передать $1,3 млрд (105,6 трлн рублей) дохода от российского капитала Киеву.