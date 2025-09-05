Медведев приехал на границу с НАТО Медведев посетил пункт пропуска рядом с границей Финляндии и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил город Светогорск в Ленинградской области. Он побывал на автомобильном пункте пропуска, расположенном непосредственно на границе с Финляндией, которая является членом НАТО, сообщает ТАСС. Экс-президент заявил, что РФ будет учитывать изменившийся характер отношений со своим соседом в связи с его вступлением в военно-политический блок.

Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. <...> Но посмотрим, что дальше будет происходить, — сказал Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России говорил, что Россия скорректирует военный подход к обустройству границы с Финляндией в связи с вступлением этой страны в НАТО. Политик подчеркнул, что нельзя игнорировать факт членства Финляндии в Североатлантическом альянсе.

До этого стало известно, что Хельсинки впервые осуществили закупку спутников для оборонных нужд на сумму почти €160 млн (15 млрд рублей). Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен поручил армии приобрести у национальной компании Iceye систему спутникового дистанционного зондирования.

Ранее Медведев прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР и напомнил о территориальных потерях Хельсинки в прошлом. Он намекнул на возможные аналогичные последствия для президента Украины Владимира Зеленского и его страны.