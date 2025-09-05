Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:47

Медведев приехал на границу с НАТО

Медведев посетил пункт пропуска рядом с границей Финляндии и НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил город Светогорск в Ленинградской области. Он побывал на автомобильном пункте пропуска, расположенном непосредственно на границе с Финляндией, которая является членом НАТО, сообщает ТАСС. Экс-президент заявил, что РФ будет учитывать изменившийся характер отношений со своим соседом в связи с его вступлением в военно-политический блок.

Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. <...> Но посмотрим, что дальше будет происходить, — сказал Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России говорил, что Россия скорректирует военный подход к обустройству границы с Финляндией в связи с вступлением этой страны в НАТО. Политик подчеркнул, что нельзя игнорировать факт членства Финляндии в Североатлантическом альянсе.

До этого стало известно, что Хельсинки впервые осуществили закупку спутников для оборонных нужд на сумму почти €160 млн (15 млрд рублей). Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен поручил армии приобрести у национальной компании Iceye систему спутникового дистанционного зондирования.

Ранее Медведев прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР и напомнил о территориальных потерях Хельсинки в прошлом. Он намекнул на возможные аналогичные последствия для президента Украины Владимира Зеленского и его страны.

Дмитрий Медведев
НАТО
границы
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Люберцах сдается квартира великого поэта
Эскорт, наркотики и ссоры с дочерью: как сейчас живет Дана Борисова
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина вывела Крида на чистую воду
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.