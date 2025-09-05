Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:42

Делегации Армении и Азербайджана провели встречи по делимитации границы

Мгер Григорян Мгер Григорян Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегации Армении и Азербайджана под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева совершили взаимные визиты на территории двух стран, сообщили в пресс-службе МИД Армении. В ходе визитов стороны обсудили вопросы делимитации и разминирования границы, а также восстановление и строительство инфраструктуры, необходимой для синхронизации действий в регионе.

Под руководством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялись взаимные визиты делегаций двух стран на территории Армении и Азербайджана, — говорится в сообщении.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне, в том числе сроки выполнения работ. Кроме того, руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил об активном развитии российско-азербайджанских отношений. Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество между странами динамично развивается, а на саммите ШОС стороны провели содержательные переговоры.

Азербайджан
Армения
переговоры
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина раскритиковала Крида
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Канцелярия Нетаньяху назвала пять условий для прекращения огня в Газе
Школьники пытались сбежать после наезда на мать с ребенком
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.