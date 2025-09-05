Делегации Армении и Азербайджана провели встречи по делимитации границы

Делегации Армении и Азербайджана под руководством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева совершили взаимные визиты на территории двух стран, сообщили в пресс-службе МИД Армении. В ходе визитов стороны обсудили вопросы делимитации и разминирования границы, а также восстановление и строительство инфраструктуры, необходимой для синхронизации действий в регионе.

Под руководством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева состоялись взаимные визиты делегаций двух стран на территории Армении и Азербайджана, — говорится в сообщении.

Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых 8 августа 2025 года в Вашингтоне, в том числе сроки выполнения работ. Кроме того, руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил об активном развитии российско-азербайджанских отношений. Он подчеркнул, что экономическое сотрудничество между странами динамично развивается, а на саммите ШОС стороны провели содержательные переговоры.