05 сентября 2025 в 18:56

Медведев поделился полезным советом с Зеленским

Медведев назвал слова Стубба о победе над СССР советом на будущее для Зеленского

Слова президента Финляндии Александра Стубба о победе над СССР — лучшая рекомендация украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, похожей риторикой президент Украины сможет в будущем объяснять, что случится на переговорах. Выступление политика опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Недавно [Стубб] сказал, что Финляндия победила Советский Союз. Все на эту тему посмеялись, но еще раз напомню, что это, наверное, лучшая рекомендация нынешнему незаконному лидеру Украины о том, каким образом впоследствии объяснять, что случится на переговорах. Вот таким путем, — отметил Медведев.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия вышла из войны с СССР в 1944 году «победителем», так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится в более выгодном положении, чем «разрушенная, бедная и оставленная без внешней помощи» Финляндия в 1944 году. Президент отметил, что у Киева есть союзники, обеспечивающие гарантии безопасности и оказывающие экономическую поддержку.

