Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией

Финские пограничники показали возводимый забор на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) строящееся заграждение на рубеже с Ленинградской областью. Финские власти заявили, что забор может спокойно простоять 50 лет, но его могут подкопать дикие звери.

На сегодняшний день уже возведено около 91 километра стационарного заграждения. Всего планируется построить 200 километров. При этом общая протяженность восточной границы составляет 1300 километров.

«Восточный пограничный барьер» — это масштабный проект Финляндии по строительству заграждения на границе с Россией. Его цель — усилить безопасность, предотвратить нелегальное пересечение и контролировать миграционные потоки. Планируется возвести около 200 километров забора на наиболее уязвимых участках.

Ранее стало известно, что Финляндия намерена возводить заграждение максимально близко к границе с Россией. Об этом сообщили журналисты газеты Iltalehti со ссылкой на замкомандира пограничного отряда одного из регионов страны Микко Каллинена. Известно, что сооружение оборудуют системой технического наблюдения с камерами и датчиками. Строительство будет вестись настолько близко к линии границы с Россией, насколько это позволит техника.

