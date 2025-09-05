Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 05:28

В США раскрыли, как будут размещаться европейские войска на Украине

WSJ: США приняли участие в планировании размещения европейских войск на Украине

Главы европейских армий разработали детальный план развертывания на Украине контингента численностью более 10 тысяч военнослужащих, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). В материале уточняется, что он был разработан при участии американских генералов.

Источник издания подчеркнул, что сухопутные силы будут разделены на две группы: одна будет обучать бойцов ВСУ, вторая призвана «предотвратить возможное будущее российское вторжение». Кроме того, воздушное патрулирование над небом Украины будет осуществляться военно-воздушными силами, базирующимися за пределами страны.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что члены ЕС испытывают колоссальный недостаток средств для финансирования Украины в 2026 году. Глава евродипломатии отметила, что именно поэтому многие страны объединения хотят добиться экспроприации российских активов.

Каллас также называла условие для возвращения замороженных активов РФ. Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС не может себе представить такой сценарий без выплаты Москвой компенсаций Киеву. Каллас уточнила, что главы МИД стран Европы обсудят это на неформальной встрече.

