Трамп анонсировал новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшем будущем поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что у них складывается «очень хороший диалог».

Я это сделаю. У нас очень хороший диалог, — сказал он.

До этого Трамп заявил, что США предпримут шаги, если не будут удовлетворены действиями России по украинскому кризису. По его словам, Путин знает эту позицию Вашингтона.

Ранее Путин отметил, что, если разрешить украинский конфликт мирно не удастся, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем. Глава государства уточнил, что видит со стороны администрации Трампа искреннее желание поспособствовать решению проблемы.

Тем временем американский лидер поручил Пентагону подготовить вооруженные силы страны к противодействию России и Китаю, которые за последние годы сблизились, о чем информировал министр обороны США Пит Хегсет. Глава Пентагона акцентировал, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту, но их готовность к нему обеспечивает национальную безопасность.