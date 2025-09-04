Запеканка за 5 минут в микроволновке: творожный десерт на 120 ккал

Нежнейшая творожная запеканка в микроволновке — это спасение для тех, кто хочет полезный десерт за рекордные 5 минут. Блюдо обладает воздушной текстурой, напоминающей суфле с легкой сладостью.

Для приготовления разомните вилкой 200 г творога, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку ванилина и 1 ст. л. манки или крахмала. Тщательно перемешайте до однородности. Переложите массу в силиконовую форму или кружку, подходящую для СВЧ. Готовьте на максимальной мощности 5. Дайте запеканке остыть 2–3 минуты — она слегка осядет, став еще нежнее.

Подавайте с ягодами, медом или сметаной. Этот творожный десерт на 120 ккал идеален для завтрака или перекуса, содержит много белка.

