Забыла о сырниках! С этими творожными биточками из духовки никакой возни

С этими творожными биточками из духовки забыла о сырниках! С ними никакой возни. А их мягкий сливочный вкус с легкой сладостью покорит даже тех, кто равнодушен к творогу.

Для приготовления разомните вилкой 400 г творога, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку ванилина и соли, перемешайте. Всыпьте 3–4 ст. л. муки или манки, чтобы масса стала пластичной. Сформируйте небольшие биточки, обваляйте их в муке или сухарях для хрустящей корочки и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до румяности.

Подавайте со сметаной, джемом или свежими ягодами — эти биточки тают во рту и доказывают, что вкуснятина не требует возни со сковородками и стояния у плиты!

