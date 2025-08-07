Забудьте про драники и оладьи: сырно-кабачковая лепешка за считаные минуты

Кабачковая лепешка с сыром — это полезная низкокалорийная альтернатива обычным оладьям и драникам, где нежная текстура кабачка сочетается с хрустящей сырной корочкой. Блюдо богато клетчаткой, витаминами С и К, а готовится за считаные минуты.

Для приготовления возьмите 2 средних кабачка, 100 г твердого сыра, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, зелень, соль, перец. Кабачки натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Добавьте натертый сыр, яйца, муку, измельченный чеснок и зелень, посолите. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, выложите массу тонким слоем (1–1,5 см), жарьте под крышкой 5–7 минут на среднем огне до золотистой корочки, затем переверните и готовьте еще 5 минут.

Лепешка получается сочной внутри с аппетитной хрустящей корочкой, с насыщенным сырно-чесночным вкусом и легкой пикантностью. Забудьте про драники и оладьи, это идеальный завтрак или легкий ужин.

