Сырная лепешка за копейки: готовим с дешевыми плавлеными сырками

Забудьте о дорогом сыре! Приготовить сырную лепешку с тянущейся начинкой можно за копейки! Для этого понадобятся самые простые дешевые плавленые сырки в брикетах.

Это блюдо доказывает, что вкусно не значит дорого! Идеальный перекус, который готовится за 15 минут из того, что всегда есть в холодильнике.

Рецепт: для теста смешайте 1,5 стакана муки, 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла и 1/2 стакана теплой воды, замесите эластичное тесто. Для начинки натрите 4 плавленых сырка и смешайте с 1 яйцом и щепоткой перца. Раскатайте тесто в тонкий круг, распределите начинку, оставив 2 см по краям. Заверните края конвертом, защипните и раскатайте в лепешку толщиной 1 см. Обжарьте на сухой сковороде 4–5 минут с каждой стороны под крышкой. После того как перевернете, сверху можно дополнительно посыпать сыром.

Лепешка получается с хрустящей корочкой и невероятно тягучей начинкой — сырки плавятся в идеальную текстуру, а простое тесто подчеркивает их сливочный вкус. Подавайте горячей, разрезав на треугольники.

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