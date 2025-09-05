Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 05:35

Песков высказался по поводу нового разговора Путина с Трампом

Песков: никаких наработок по поводу нового разговора Путина с Трампом нет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Подробностей по возможному новому разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Больше касательно этой темы он ничего не сказал.

Пока никаких наработок нет, — отметил представитель Кремля.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшем будущем поговорить с Владимиром Путиным. Политик подчеркнул, что у них складывается «очень хороший диалог».

Также Трамп заверил, что США предпримут шаги, если не будут удовлетворены действиями России по украинскому кризису. По его словам, Путин знает эту позицию Вашингтона.

Тем временем Путин подчеркнул, что, если разрешить украинский конфликт мирно не удастся, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем. Глава государства уточнил, что видит со стороны администрации Трампа искреннее желание поспособствовать решению проблемы.

До этого выяснилось, Трамп имел в виду украинского лидера Владимира Зеленского, анонсируя телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам представителя американской администрации, беседа была назначена на 4 сентября.

