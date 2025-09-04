Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

Ужин за 20 минут! Осенью любим гречаники с грибами — просто и необычно

Эти гречаники — не просто каша, а настоящее путешествие в русскую кулинарную историю! Плотные, ароматные котлетки из гречки и грибов, обжаренные до хрустящей корочки, идеально дополняют супы или становятся сытным самостоятельным блюдом. Их секрет — в идеальном балансе питательной гречки и земляного аромата лесных грибов.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана готовой гречневой каши, 300 г грибов (шампиньоны или лесные), 1 луковица, 2 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. муки или панировочных сухарей, соль, перец по вкусу. Грибы мелко нарежьте, лук измельчите. Обжарьте лук на масле до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости.

Смешайте грибную массу с гречневой кашей, добавьте соль и перец. Дайте немного остыть. Сформируйте плотные котлетки, обваляйте в муке или сухарях. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или томатным соусом. Эти гречаники особенно хороши с квашеной капустой или солеными огурцами — именно так их подавали в старину. Для постного варианта используйте только растительное масло.

Мария Левицкая
М. Левицкая
