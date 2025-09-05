Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 02:09

Восемь стран Европы присоединились к ряду мер ЕС против России

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина присоединились к ряду мер ЕС, принятых в 2025 году против граждан России и Молдавии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на сайте Европейского совета. По ее словам, они также примкнули к санкциям против журналистов из других стран.

Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к этому решению Совета, — говорится в ее объявлении.

В частности, указала она, страны присоединились к личным санкциям, введенным ЕС против российских и молдавских физических и юридических лиц.

Ранее газета Bild передавала, что участники так называемой коалиции желающих провели срочный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, после которого среди европейских лидеров возникли недовольство и разочарование. Согласно данным источников, главы ЕС после беседы 4 сентября не ожидают, что американский лидер примет решение о введении новых санкций против России.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон информировал, что 26 стран, входящие в «коалицию желающих», выразили готовность направить войска на Украину. Скоро планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности для Киева, добавил он.

