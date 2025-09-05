Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 01:28

Росавиация перекрыла небо над российским регионом

Росавиация: аэропорт Калуги перестал принимать и выпускать самолеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Международный аэропорт Калуги имени Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Соответствующие изменения носят временный характер, отметил он.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы аэропорта в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорте Геленджика. Меры были приняты также в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

До этого губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что новый международный авиатерминал, открытый при участии президента России Владимира Путина, станет драйвером развития региона. По его словам, терминал пропускной способностью 600 человек в час рассчитан на обслуживание до миллиона пассажиров ежегодно. Инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей.

Росавиация
Калуга
аэропорты
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Около 10 беспилотников сбили над российским регионом
Восемь стран Европы присоединились к ряду мер ЕС против России
Раскрыто, что дроны «Рубикона» сделали с логистикой ВСУ
Все, что вам нужно знать о витаминах группы B: мощный ликбез от терапевта
SHOT сообщил о ночной работе ПВО в российском городе
Росавиация перекрыла небо над российским регионом
Сборная России не смогла победить Иорданию в товарищеском матче
Как разбить зимой огород на балконе своими руками в домашних условиях
В Белоруссии задержали польского шпиона
Приметы на Лупа Брусничника 5 сентября: к чему лед на лужах?
Российский боец две недели полз до позиций ВС РФ в зоне СВО
Трамп показал два особенных снимка со встречи с Путиным на Аляске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 сентября 2025 года
Почему началась блокада Ленинграда: причины и предпосылки
Смерть отца, травля, месть за унижение: как живет теннисистка Анисимова
Отец-садист из Ленобласти жестоко избил сына в лифте
Бизнесмена разрубило винтом собственной яхты на глазах у сына и друзей
В российском регионе ввели план «Ковер»
Румыния отказалась направлять войска на Украину
ЕС кинул, США ушли в сторону: Зеленский в панике после встречи в Париже
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.