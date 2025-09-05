Росавиация перекрыла небо над российским регионом Росавиация: аэропорт Калуги перестал принимать и выпускать самолеты

Международный аэропорт Калуги имени Циолковского временно перестал принимать и выпускать самолеты, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Соответствующие изменения носят временный характер, отметил он.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

По словам Кореняко, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы аэропорта в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорте Геленджика. Меры были приняты также в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

