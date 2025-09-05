Приметы на Лупа Брусничника 5 сентября: к чему лед на лужах?

Пятое сентября в народном календаре носит название Луп Брусничник — в память о святом Луппе Солунском. Этот день считался важной вехой в переходе от лета к осени, и наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы предугадать погоду на ближайшее будущее и сделать выводы о грядущей зиме. Народная мудрость, накопленная веками, помогала планировать хозяйственные дела и подготовку к холодам.

Яркое солнце и чистое небо утром указывали на то, что в конце месяца будет ветрено.

Дождь на Лупа считался добрым знаком, предвещавшим удачную охоту и рыбалку в течение всего осеннего сезона.

Утренний туман, который быстро рассеивается, сулил ясную и сухую погоду на ближайшие дни.

Если утром на лужах появился лед, то зима будет ранней и морозной.

Если журавли высоко и неспешно летели на юг и при этом громко курлыкали, народ ожидал теплую и затяжную осень.

Внезапный отлет ласточек и стрижей в этот конкретный день указывал на скорое резкое похолодание.

Зайцы, активно меняющие серую шубку на белую, предсказывали раннее наступление зимы с обильными снегопадами.

Если белки начинали запасать орехи особенно усердно, это означало, что зима будет суровой и долгой.