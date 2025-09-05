Приметы на Лупа Брусничника 5 сентября: к чему лед на лужах?

Пятое сентября в народном календаре носит название Луп Брусничник — в память о святом Луппе Солунском. Этот день считался важной вехой в переходе от лета к осени, и наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы предугадать погоду на ближайшее будущее и сделать выводы о грядущей зиме. Народная мудрость, накопленная веками, помогала планировать хозяйственные дела и подготовку к холодам.
Погодные приметы на Лупа Брусничника
Если утром на лужах появился лед, то зима будет ранней и морозной.
Утренний туман, который быстро рассеивается, сулил ясную и сухую погоду на ближайшие дни.
Северный ветер предвещал холодные утренники, а южный обещал продолжительное тепло.
Дождь на Лупа считался добрым знаком, предвещавшим удачную охоту и рыбалку в течение всего осеннего сезона.
Яркое солнце и чистое небо утром указывали на то, что в конце месяца будет ветрено.
Приметы по поведению птиц и зверей 5 сентября
Если журавли высоко и неспешно летели на юг и при этом громко курлыкали, народ ожидал теплую и затяжную осень.
Внезапный отлет ласточек и стрижей в этот конкретный день указывал на скорое резкое похолодание.
Зайцы, активно меняющие серую шубку на белую, предсказывали раннее наступление зимы с обильными снегопадами.
Если белки начинали запасать орехи особенно усердно, это означало, что зима будет суровой и долгой.
Громкое карканье ворон и их беспокойное поведение сулило ненастье и дожди.
Что нельзя и что нужно делать в Лупов день
Категорически запрещалось ссориться и сквернословить, особенно за столом, чтобы не навлечь беду на всю семью.
Нельзя было оставлять немытую посуду на ночь, это сулило финансовые потери и разлад в доме.
Следовало избегать демонстративного отдыха — сегодня полагалось трудиться, пусть и без излишнего фанатизма.
Обязательно нужно было собрать и засушить последнюю луковую шелуху, которая считалась мощным оберегом и целебным средством.
Важной традицией была выпечка хлеба из муки нового урожая. Первый каравай делили между всеми домочадцами, чтобы следующий год был сытным. Также этот хлеб крошили птицам, задабривая природу.
