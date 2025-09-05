Трамп показал два особенных снимка со встречи с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social две фотографии со встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. На первом снимке политики смотрят на пролетающие самолеты ВВС США.

На втором изображены сами самолеты. Четыре истребителя F-35 во главе с бомбардировщиком B-2 летят клинообразным строем.

Ранее Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет лидерам России и КНДР Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые присутствовали на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Он также упомянул, что против США готовится некий заговор.

Как считает политолог Станислав Ткаченко, Трамп обвинил Россию, КНДР и Китай в «заговоре», поскольку он оказался недоволен саммитом Шанхайской организации сотрудничества и парадом в Пекине. По его мнению, политик осознал, что в Евразии консолидировались силы, желающие развиваться отдельно от США.

Комментируя слова Трампа о заговоре, Путин назвал их юмором. Глава государства добавил, что находится с американским президентом в хороших отношениях и называет его по имени.