Хозяйкам на заметку: очень простая запеканка с фаршем для сытного ужина

Хозяйкам на заметку: очень простая запеканка с фаршем для сытного ужина

Эта очень простая запеканка с фаршем и макаронами — идеальное решение для сытного семейного ужина, который готовится почти без усилий. Хозяйкам на заметку!

Вкус этого блюда — это гармония нежной пасты, сочного мясного фарша с томатными нотками и золотистой сырной корочки, которая хрустит снаружи и скрывает под собой ароматную мягкую начинку.

Для приготовления отварите 250 г макарон до состояния al dente, обжарьте 400 г любого мясного фарша с луком и чесноком, добавьте 3 ст. л. томатной пасты и потушите 5 минут. Смешайте макароны с фаршем, выложите в форму, залейте смесью из 200 мл сливок или молока и 2 яиц, посолите, поперчите, сверху обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

Это блюдо понравится даже самым привередливым едокам — оно напоминает любимые с детства макароны по-флотски, но в более нежном и сытном варианте.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку из куриной грудки и творога: в одной порции 50 г белка.