В одной порции 50 г белка! Обалденная запеканка из куриной грудки и творога

В одной порции 50 г белка! Обалденная запеканка из куриной грудки и творога

Запеканка из куриной грудки, творога и яиц — это настоящая бомба для мышц с нежным сливочным вкусом и пикантными нотками чеснока. Блюдо сочетает в себе сочное мясо, воздушный творожный крем и аппетитную яичную корочку.

Нарежьте 400 г куриного филе кубиками, обжарьте до золотистости с 1 ч. л. паприки. В блендере взбейте 200 г творога 9%, 2 яйца, 50 мл молока, 2 зубчика чеснока и зелень до кремообразной консистенции. Выложите курицу в форму, залейте творожной смесью, сверху распределите еще 2 взбитых яйца. Запекайте 15 минут при 200 °C до румяной корочки.

В одной порции — около 50 г белка! Подавайте эту обалденную запеканку со свежими овощами — это блюдо даст длительное чувство сытости и идеально подойдет для ужина.

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