Стало известно, шторы из какого материала собирают больше всего пыли

Больше всего пыли собирают шторы из легкой ткани, таких как органза или тюль, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, данные материалы требуют более частой стирки.

Легче всего собирают пыль шторы из легких тканей, таких как органза или тюль, что требует более частой стирки. Шторы из более плотных тканей, таких как бархат или гобелен, могут быть более устойчивыми к загрязнениям, но их также следует стирать регулярно, — добавила Лялина.

Недавно терапевт Зарема Тен заявила, что продукты в холодильнике лучше не хранить дольше четырех дней. Специалист подчеркнула, что не стоит запасаться товарами на более длительный срок. По ее словам, идеальная организация холодильника способствует здоровому питанию и минимизирует отходы.

Химик Алексей Панов ранее рассказал, что на верхней полке холодильника лучше хранить те продукты, которые не требуют приготовления или нуждаются в минимальной обработке перед приемом пищи. По его словам, температура в этой части холодильника колеблется от +2 до +4 градусов, что отлично подходит для хранения молока, кисломолочных продуктов, открытых банок с консервами и заливного.