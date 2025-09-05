Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 05:20

Стало известно, шторы из какого материала собирают больше всего пыли

Биолог Лялина: больше всего пыли собирают шторы из тюля и органзы

Больше всего пыли собирают шторы из легкой ткани, таких как органза или тюль, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, данные материалы требуют более частой стирки.

Легче всего собирают пыль шторы из легких тканей, таких как органза или тюль, что требует более частой стирки. Шторы из более плотных тканей, таких как бархат или гобелен, могут быть более устойчивыми к загрязнениям, но их также следует стирать регулярно, — добавила Лялина.

Недавно терапевт Зарема Тен заявила, что продукты в холодильнике лучше не хранить дольше четырех дней. Специалист подчеркнула, что не стоит запасаться товарами на более длительный срок. По ее словам, идеальная организация холодильника способствует здоровому питанию и минимизирует отходы.

Химик Алексей Панов ранее рассказал, что на верхней полке холодильника лучше хранить те продукты, которые не требуют приготовления или нуждаются в минимальной обработке перед приемом пищи. По его словам, температура в этой части холодильника колеблется от +2 до +4 градусов, что отлично подходит для хранения молока, кисломолочных продуктов, открытых банок с консервами и заливного.

шторы
пыль
стирка
быт
Россия
биологи
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 сентября
Водителям дали советы по уходу за салоном автомобиля
На турнире по танцам на льду впервые выступит пара из двух женщин
Песков высказался по поводу нового разговора Путина с Трампом
Крах логистики ВСУ, удар по важному объекту: успехи ВС РФ к утру 5 сентября
Раскрыто, сколько можно сэкономить на раннем бронировании новогоднего тура
В США раскрыли, как будут размещаться европейские войска на Украине
Стало известно, шторы из какого материала собирают больше всего пыли
Трое маленьких детей стали жертвами пожара под Свердловском
Силы ПВО отразили атаку семи украинских дронов над ЛНР
На Солнце зафиксирована сильная вспышка
Стало известно, подорожает ли фитнес в России в 2026 году
Байдену сделали серьезную операцию по удалению раковых клеток
Избившего в лифте сына жителя Нового Девяткино задержала полиция
Обида на Пугачеву, отказ от жениха дочери, пластика: как живет Успенская
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 5 сентября, что с амброзией?
Следствие закрыло уголовное дело о взятках против российского миллиардера
Трамп анонсировал новый разговор с Путиным
Самолет МЧС РФ вылетел в Афганистан с партией гумпомощи
Около 10 беспилотников сбили над российским регионом
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.