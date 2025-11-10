Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:30

Освежаем шторы без труда: действенный способ всего за четверть часа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хотите сохранить красоту интерьера, не снимая тяжелые гардины с окон? Теперь возможно очистить их быстро и качественно прямо на весу. Всего за 15 минут ваши шторы вновь будут выглядеть свежими и безупречными.

Обработайте ткань паром из бытового утюжка или отпаривателя — горячий пар отлично удаляет пыль и дезинфицирует поверхность. Альтернативный вариант — раствор уксуса и воды, слегка распыляемый на полотно.

Подождите несколько минут, затем мягко промокните влажной тряпочкой. Завершив обработку, обязательно проветривайте комнату около четверти часа, чтобы улетучился запах уксуса. Таким способом шторы очистятся бережно и останутся мягкими на ощупь.

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме. Мы загружаем белье, нажимаем кнопку — и забываем о процессе. Но даже самая надежная техника имеет предел прочности, и безобидные на первый взгляд действия способны вывести её из строя.

шторы
ткани
стирка
советы
Марина Макарова
М. Макарова
