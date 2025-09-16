Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:05

Верните шторам белизну без стирки: простой трюк, который работает

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вернуть шторам свежесть и чистоту можно без сложной стирки и химчистки. Простой метод с использованием доступных средств помогает освежить ткань и удалить пыль и загрязнения. Этот способ особенно актуален для сложных конструкций и тяжелых портьер, которые проблематично снимать и стирать.

Для эффективной очистки штор понадобится пульверизатор, теплая вода и несколько столовых ложек моющего средства для посуды. Средство нужно тщательно развести в воде до образования легкой пены. Полученный раствор распыляют на сухие шторы на расстоянии 15–20 см, уделяя особое внимание наиболее загрязненным участкам. Оставить средство на ткани на 10–15 минут, затем протереть поверхность чистой влажной тряпкой или губкой. Для светлых штор можно добавить в раствор столовую ложку нашатырного спирта, который поможет вернуть ткани белизну. После обработки шторы нужно просушить при открытом окне или с помощью фена. Метод подходит для большинства типов тканей, но предварительно стоит проверить реакцию материала на небольшом незаметном участке. Регулярное применение такого ухода продлит срок службы штор и сохранит их свежий вид.

Ранее также сообщалось о простых методах сделать уборку быстро и без стресса. Даже если времени в обрез, эти лайфхаки помогут навести порядок за считаные минуты.

советы
уборка
шторы
стирка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.