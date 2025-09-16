Верните шторам белизну без стирки: простой трюк, который работает

Вернуть шторам свежесть и чистоту можно без сложной стирки и химчистки. Простой метод с использованием доступных средств помогает освежить ткань и удалить пыль и загрязнения. Этот способ особенно актуален для сложных конструкций и тяжелых портьер, которые проблематично снимать и стирать.

Для эффективной очистки штор понадобится пульверизатор, теплая вода и несколько столовых ложек моющего средства для посуды. Средство нужно тщательно развести в воде до образования легкой пены. Полученный раствор распыляют на сухие шторы на расстоянии 15–20 см, уделяя особое внимание наиболее загрязненным участкам. Оставить средство на ткани на 10–15 минут, затем протереть поверхность чистой влажной тряпкой или губкой. Для светлых штор можно добавить в раствор столовую ложку нашатырного спирта, который поможет вернуть ткани белизну. После обработки шторы нужно просушить при открытом окне или с помощью фена. Метод подходит для большинства типов тканей, но предварительно стоит проверить реакцию материала на небольшом незаметном участке. Регулярное применение такого ухода продлит срок службы штор и сохранит их свежий вид.

