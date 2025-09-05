Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:58

Большие люстры и маленькие квартиры: дизайнеры раскрыли скрытые риски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Массивная хрустальная люстра способна произвести впечатление в салоне или просторном доме, но в стандартной многоэтажке она превращается в источник проблем. В вопросах освещения важна не только эстетика — решающими становятся физика и безопасность.

Главная опасность крупного светильника в малогабаритной квартире — его вес. Старые перекрытия и проводка не рассчитаны на тяжёлые конструкции. Ошибка в монтаже может закончиться обрушением и порчей имущества.

Есть и визуальный нюанс: громоздкая люстра «съедает» пространство и давит на интерьер. В низких потолках типовых домов она смотрится неуместно, делая комнату ещё теснее.

Не менее серьёзная проблема — свет. Мощная люстра с множеством лампочек отражается от стен и потолка, вызывая у жильцов усталость и раздражение глаз. Гораздо комфортнее использовать несколько источников мягкого рассеянного света вместо одного централизованного.

Эксперты советуют внимательно относиться к весу светильника и способу его крепления. В небольших квартирах выигрышным решением станут компактные потолочные модели или лёгкие подвесы на шнурах.

Стиль тоже имеет значение. Люстра в стиле барокко, уместная в классическом интерьере, в современной студии будет смотреться чужеродно. Лаконичные модели правильных пропорций, напротив, подчеркнут дизайн и сделают его гармоничным.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хорошо подобранное освещение может зрительно приподнять потолок и расширить границы комнаты. Несколько точечных светильников и бра создают уют, сохраняя при этом чувство простора и лёгкости.

Дизайнеры рекомендуют простое правило: диаметр люстры в сантиметрах должен примерно равняться сумме длины и ширины комнаты в метрах. Этот метод помогает избежать дисгармонии и сохранить пропорции.

Отказ от массивной люстры в пользу продуманной схемы освещения делает квартиру не только безопаснее, но и уютнее. Вместо ощущения тесноты появляется камерность и комфорт — качества, за которые малогабаритные квартиры ценят всё больше.

Обычные носки могут стать источником серьезных проблем со здоровьем, если пренебрегать правилами гигиены. Несмотря на кажущуюся безобидность, именно носки создают идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов.

советы
интерьеры
квартиры
шторы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин сжег у соседа три мотоцикла, кроликов и кур
Решетников назвал главных торговых партнеров России
Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину
20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Стало известно, что грозит Тарасовой за ввоз каннабиса
«112»: Аглаю Тарасову привезли в суд для избрания меры пресечения
«Безумие»: во Франции осудили план Макрона по отправке военных на Украину
Парень Аглаи Тарасовой высказался о ее задержании
15 исторических загадок, которые до сих пор не раскрыты
Названы сервисы, которые будут доступны россиянам в периоды ограничений
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.