04 сентября 2025 в 14:29

Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада

В центре Москвы 6 сентября ограничат движение из-за парада ретроавтомобилей

Власти Москвы введут временные ограничения движения транспорта в центре города 6 сентября, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Ограничения связаны с проведением парада ретротранспорта, уточнили в Центре организации дорожного движения.

Временные перекрытия затронут несколько ключевых улиц в разных временных интервалах. Наиболее продолжительные ограничения будут действовать на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде.

Согласно графику, с 8:30 до 11:30 движение будет перекрыто на участках Садовнического проезда. С 11:00 до 12:00 краткосрочно (не более 10 минут) движение будет перекрыто в Садовническом и Устьинском проездах, на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах.

Парковка транспортных средств также будет запрещена на отдельных участках. Ограничения на парковку на Чистопрудном бульваре от улицы Покровка до Мясницкой и на Белгородском проезде от улицы Покровка до Чистопрудного бульвара будут действовать с 00:01 до окончания мероприятия.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщал, что не получал предложений по расширению сети платных дорог в столице. Там подчеркнули, что в настоящее время в городе функционируют две платные автомагистрали — проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр (МСД).

