Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 14:26

Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Великобритания направила более миллиарда фунтов стерлингов (свыше $1,3 млрд) на военную поддержку Украины, заявил министр обороны Джон Хили. Деньги получены от использования замороженных российских активов и обеспечили поставку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет ПВО для ВСУ.

В целом Европа уже переплюнула Америку в финансировании Киева, хотя США остаются крупнейшим индивидуальным донором с общими тратами $114,36 млрд. Европейские страны суммарно выделили уже $132 млрд. ФРГ заняла второе место среди отдельных стран-доноров с тратами $78,15 млрд, активно используя механизмы фондов ЕС. Польша замыкает тройку лидеров ($42,24 млрд), что объясняется географической близостью к конфликту и необходимостью содержания миллионов украинских беженцев.

Ключевое отличие в подходах: США направили около $65 млрд на военную помощь, тогда как европейцы лишь недавно догнали американцев по военным поставкам. Зато ЕС активно финансирует гуманитарную помощь и содержание беженцев — статьи расходов, которые американцы практически игнорируют.

Общие траты 15 крупнейших стран-спонсоров Украины уже превысили четверть триллиона долларов. При этом конца финансированию не видно — каждый месяц Киев требует новых миллиардов на оружие, зарплаты и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Кто и как спонсирует Киев — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Евгений Потехин

Украина
США
Европа
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин попытался инсценировать пропажу убитой жены и просчитался
Раскрыт истинный смысл резких заявлений Рютте в адрес России
Огромная пробка парализовала Крымский мост
«Это страшный сон»: в России объяснили двойственность парада в Китае
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.