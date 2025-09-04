Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну

Великобритания направила более миллиарда фунтов стерлингов (свыше $1,3 млрд) на военную поддержку Украины, заявил министр обороны Джон Хили. Деньги получены от использования замороженных российских активов и обеспечили поставку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов и сотен ракет ПВО для ВСУ.

В целом Европа уже переплюнула Америку в финансировании Киева, хотя США остаются крупнейшим индивидуальным донором с общими тратами $114,36 млрд. Европейские страны суммарно выделили уже $132 млрд. ФРГ заняла второе место среди отдельных стран-доноров с тратами $78,15 млрд, активно используя механизмы фондов ЕС. Польша замыкает тройку лидеров ($42,24 млрд), что объясняется географической близостью к конфликту и необходимостью содержания миллионов украинских беженцев.

Ключевое отличие в подходах: США направили около $65 млрд на военную помощь, тогда как европейцы лишь недавно догнали американцев по военным поставкам. Зато ЕС активно финансирует гуманитарную помощь и содержание беженцев — статьи расходов, которые американцы практически игнорируют.

Общие траты 15 крупнейших стран-спонсоров Украины уже превысили четверть триллиона долларов. При этом конца финансированию не видно — каждый месяц Киев требует новых миллиардов на оружие, зарплаты и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Кто и как спонсирует Киев — в инфографике NEWS.ru.