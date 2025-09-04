Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 14:12

Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в начале пути

Фото: пресс-служба цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга»

Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в самом начале своего пути. Таким мнением поделился в рамках сессии «ИИ и креативная конкуренция: как защищать авторов и поощрять генеративные коллаборации» на Восточном экономическом форуме заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и глава цифрового блока Сергей Косинский.

Если посмотреть на искусственный интеллект в разрезе истории, на промышленный и на технологический прогресс, то любая технология развивается от 100 до 150 лет. Если мы сравниваем искусственный интеллект, например, со станком, то в медиабизнесе мы в самом начале развития ИИ. Кроме того, нужно учитывать, что во всем мире слабое законодательство, регулирующее ИИ, о чем, в том числе говорят забастовки специалистов за рубежом: сценаристов, актеров дубляжа и представителей других профессий. Я думаю, что мы встретим еще немало таких прецедентов, в том числе и в России. Поэтому скажу, что мы в самом-самом начале развития ИИ, — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и глава цифрового блока Сергей Косинский.

По словам спикера, развитие ИИ должно идти параллельно с формированием этических и образовательных стандартов. Он подчеркнул, что искусственный интеллект усиливает творческие процессы, но заменить автора не способен.

Генеральный директор газеты «Ведомости» Игнатий Павлов также поддержал позицию Сергея Косинского, что развитие ИИ находится в самом начале.

Сейчас время очень сильно ускоряется, и полтора века, которые ранее закладывались в адаптацию и применение новых технологий, у нас нет. Скорее всего, эти технологии будут развиваться быстрее, — сказал спикер.

В пример он привел стремительное развитие интернета, который стал понятной технологией, добавив, что в случае с ИИ важно правильное выстраивание коммуникаций между всеми участниками этого процесса: пользователями, медиа, ИИ-платформами и государством.

Я считаю, что мы точно находимся в самом начале. Версий и идей, каков будет результат через несколько лет, куда будут развиваться технологии искусственного интеллекта очень много: от негативных до очень позитивных. Я все-таки придерживаюсь позитивных, очень рассчитываю на то, что технологии ИИ будут развиваться активно, и основная их масса будет использоваться на благо человека, — поделился мнением первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин напомнил, что в Сбере активно развивают и внедряют собственные нейросети GigaChat и Kandinsky.

Когда мы говорим про применение наших нейросетей в маркетинге, то мы очень много роликов рекламы генерим вместе с искусственным интеллектом, но финальный монтаж и выбор нужного кадра остается за человеком, — сказал спикер.

Россия
ВЭФ
нейросети
технологии
