Олимпийский чемпион призвал не объединять биатлон и лыжи в одну федерацию Чемпион ОИ Васильев: федерации лыжных гонок и биатлона не стоит объединять

Федерации биатлона и лыжных гонок России не стоит объединять в одну, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, это два разных вида спорта.

Это решение было на слуху, судя по тому, как объединяли летние виды спорта. Я не очень хорошо отношусь к присоединению биатлона к лыжным видам спорта, потому что это совсем другая история. Помимо лыж, у нас еще и стрельба, требования совсем другие, нежели просто к обычному лыжнику. Федерация биатлона много лет самостоятельная на международном уровне, в регионах и так далее. Лыжники объединены под одну международную федерацию FIS. Я думаю, было бы ошибкой присоединять биатлон к лыжным видам спорта, — сказал Васильев.

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии Восточного экономического форума «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» заявил, что организация планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр.

Также глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе является эффективным руководителем. Он отметил, что менять ее было бы неправильно.