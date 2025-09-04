Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 14:00

Олимпийский чемпион призвал не объединять биатлон и лыжи в одну федерацию

Чемпион ОИ Васильев: федерации лыжных гонок и биатлона не стоит объединять

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Федерации биатлона и лыжных гонок России не стоит объединять в одну, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, это два разных вида спорта.

Это решение было на слуху, судя по тому, как объединяли летние виды спорта. Я не очень хорошо отношусь к присоединению биатлона к лыжным видам спорта, потому что это совсем другая история. Помимо лыж, у нас еще и стрельба, требования совсем другие, нежели просто к обычному лыжнику. Федерация биатлона много лет самостоятельная на международном уровне, в регионах и так далее. Лыжники объединены под одну международную федерацию FIS. Я думаю, было бы ошибкой присоединять биатлон к лыжным видам спорта, — сказал Васильев.

Ранее министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на сессии Восточного экономического форума «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» заявил, что организация планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр.

Также глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин заявил, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе является эффективным руководителем. Он отметил, что менять ее было бы неправильно.

биатлон
лыжные гонки
Дмитрий Васильев
российские спортсмены
