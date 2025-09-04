В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе Матыцин: Вяльбе находится на своем месте и менять ее было бы неправильно

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе является эффективным руководителем, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин. Он отметил, что менять ее было бы неправильно.

Елена Валерьевна может по праву претендовать на звание королевы лыжного спорта. Абсолютно уверен, что она очень грамотный управленец в сфере спорта. Один из самых профессиональных и грамотных на сегодняшний день. Ее авторитет безусловен. Она — очень эффективный руководитель и находится на своем месте. А менять надо там, где нет результата. Где нет эффективного управления, — заявил Матыцин.

Ранее он заявил, что российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях, а те, кто призывает к бойкоту таких турниров, являются лжепатриотами. Парламентарий подчеркнул, что нейтральный статус также не является правильным решением, и с этим нужно бороться. До этого президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила, что украинские спортсмены могут бойкотировать турнир World Challenge Cup в Париже. Это произойдет, если Международная федерация гимнастики (FIG) разрешит выступление российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой.