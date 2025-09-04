«Лжепатриоты»: в Госдуме разнесли призывающих к бойкоту соревнований

Российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях, а те кто призывает к бойкоту таких турниров, является «лжепатриотом», заявил РИА Новости председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Парламентарий подчеркнул, что нейтральный статус также не является правильным решением, и с этим нужно бороться.

Участвовать надо. Помним жаркие дискуссии некоторых, как я считаю — лжепатриотов, которые активно продвигали запрет на участие наших атлетов в международных соревнованиях. Но правда восторжествовала. Но и нейтральный статус не является правильным, надо с этим бороться, — сказал депутат.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли говорил, что решение о недопуске сборной России к участию в Турнире четырех наций было принято единогласно всеми странами-участницами. Он опроверг информацию о том, что решение было продиктовано требованиями отдельных стран, в частности Швеции и Финляндии.

До этого президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила, что украинские спортсмены могут бойкотировать турнир World Challenge Cup в Париже. Это произойдет, если Международная федерация гимнастики (FIG) разрешит выступление российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой.