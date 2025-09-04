Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:28

«Лжепатриоты»: в Госдуме разнесли призывающих к бойкоту соревнований

Матыцин обвинил в лжепатриотизме призывающих бойкотировать международные старты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях, а те кто призывает к бойкоту таких турниров, является «лжепатриотом», заявил РИА Новости председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин. Парламентарий подчеркнул, что нейтральный статус также не является правильным решением, и с этим нужно бороться.

Участвовать надо. Помним жаркие дискуссии некоторых, как я считаю — лжепатриотов, которые активно продвигали запрет на участие наших атлетов в международных соревнованиях. Но правда восторжествовала. Но и нейтральный статус не является правильным, надо с этим бороться, — сказал депутат.

Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли говорил, что решение о недопуске сборной России к участию в Турнире четырех наций было принято единогласно всеми странами-участницами. Он опроверг информацию о том, что решение было продиктовано требованиями отдельных стран, в частности Швеции и Финляндии.

До этого президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина сообщила, что украинские спортсмены могут бойкотировать турнир World Challenge Cup в Париже. Это произойдет, если Международная федерация гимнастики (FIG) разрешит выступление российской олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой.

спорт
соревнования
турнир
Олег Матыцин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе арестовали подростка за нападения на прохожих
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за виртуального пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД России оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.