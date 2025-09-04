Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 14:25

«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина

Advance: Путин намекнул, что окно для компромисса по Украине не будет вечно

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намекнул Западу, что окно для возможного компромисса по урегулированию конфликта Украине не будет открыто вечно, сообщает хорватское издание Advance. Таким образом журналисты отреагировали на беседу главы государства с журналистами по итогам поездки в Китай. При этом они отметили, что для отечественной публики слова Путина оказались признаком настойчивости.

Для отечественной публики это показатель настойчивости, а для внешней — сигнал о том, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно, — говорится в материале.

Ранее Путин заявил, что российская сторона видит «свет в конце тоннеля» по части урегулирования украинского кризиса. Однако он отметил, что при необходимости Москва готова добиваться целей военным путем.

Путин также заявил, что в рамках специальной военной операции Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке. Глава государства подчеркнул, что каждый должен жить в рамках своей культуры и традиций, переданных от прежних поколений.

Россия
Владимир Путин
Украина
переговоры
СВО
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом
Пассажиров эвакуировали из здания вокзала в российском регионе
Двухэтажный автобус протаранил толпу людей в центре Лондона
В офисе Зеленского раскрыли, какие гарантии безопасности нужны Украине
Москвичам рассказали о неудобствах из-за необычного парада
В Госдуме объяснили, кому повысят пенсионные выплаты с 1 октября
Составлен список главных спонсоров ВСУ: кто платит за чужую войну
«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина
Стало известно, с кем Зеленский хочет провести переговоры
Что известно о больном раком мальчике, которому Путин дал самолет
Россиянин в порыве бешенства откусил отцу невесты нос
«Все к этому идет»: чемпион ОИ раскрыл, когда Россию вернут на Олимпиаду
Появилось видео, как артиллерия разрывает на куски лодку с разведчиками ВСУ
Прокурор запросил условный срок для отца отравившихся дихлофосом детей
Пасынок украл у отчима сигареты и оказался фигурантом уголовного дела
В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника
Развитие искусственного интеллекта в медиабизнесе находится в начале пути
В Госдуме ответили Зеленскому на слова о дальнобойных российских ракетах
Расследование вскрыло важную деталь в инциденте с самолетом фон дер Ляйен
Гибель курянина, диверсанты в Донбассе: как ВСУ атакуют РФ 4 сентября
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.