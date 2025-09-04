«Окно не останется открытым»: в Хорватии увидели сигнал Западу от Путина Advance: Путин намекнул, что окно для компромисса по Украине не будет вечно

Президент России Владимир Путин намекнул Западу, что окно для возможного компромисса по урегулированию конфликта Украине не будет открыто вечно, сообщает хорватское издание Advance. Таким образом журналисты отреагировали на беседу главы государства с журналистами по итогам поездки в Китай. При этом они отметили, что для отечественной публики слова Путина оказались признаком настойчивости.

Для отечественной публики это показатель настойчивости, а для внешней — сигнал о том, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно, — говорится в материале.

Ранее Путин заявил, что российская сторона видит «свет в конце тоннеля» по части урегулирования украинского кризиса. Однако он отметил, что при необходимости Москва готова добиваться целей военным путем.

Путин также заявил, что в рамках специальной военной операции Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке. Глава государства подчеркнул, что каждый должен жить в рамках своей культуры и традиций, переданных от прежних поколений.