Добавляю в икру из кабачков чили и имбирь — получается огонь!

Пикантная кабачковая икра по-корейски с имбирем и кунжутом — это гармоничное сочетание овощей с ярким акцентом восточных специй. Для ее приготовления понадобится: около 1,5 кг свежих кабачков, одна средняя морковь (натертая на терке для корейских салатов), репчатая луковица, 3 ст. л. качественного соевого соуса, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. сухого имбиря, пара зубчиков чеснока, по 1 ч. л. острой паприки и 0,5 ч. л. молотого чили, 1 ст. л. кунжутного масла, 2 ст. л. обжаренных семян кунжута и небольшой пучок свежей кинзы.

Кабачки натирают на крупной терке, слегка подсаливают и оставляют на 15 минут, чтобы выделился сок. Затем лишнюю жидкость тщательно отжимают. На разогретой сковороде пассеруют мелко нарезанный лук и морковь до мягкости, после чего добавляют кабачки и тушат около 20 минут. На следующем этапе в массу кладут соевый соус, мед, специи и чеснок, пропущенный через пресс, и продолжают готовить еще 10 минут. В завершение в икру вливают ароматное кунжутное масло, вмешивают жареные семена кунжута и посыпают мелко рубленной кинзой.

Главная особенность этого блюда заключается в том, что нежная овощная основа удачно сочетается с легкой хрустинкой, остротой специй и мягким ореховым послевкусием. Лучше всего подавать закуску охлажденной — она может быть самостоятельным блюдом или дополнением к гарнирам из риса и круп. При хранении в закрытой емкости в холодильнике икра сохраняет свежесть до пяти дней.