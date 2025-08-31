День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 15:01

Жаркое из курицы с кабачком: сочный ужин за 30 минут в одной сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное жаркое из курицы с кабачком сочетает в себе пользу, насыщенный вкус и простоту приготовления. Его преимущества: сбалансированный состав, экономичность и возможность использовать сезонные овощи.

Блюдо готовится за 30 минут в одной сковороде, что сохраняет максимум питательных веществ и минимизирует время уборки.

Для приготовления нарежьте 500 г куриного филе грудки или бедра кубиками, обжарьте до золотистой корочки. Добавьте 1 нарезанный лук, 2 моркови соломкой, обжаривайте 5 минут. Затем добавьте 2 небольших кабачка кубиками, 2 болгарских перца соломкой, 3–4 измельченных зубчика чеснока. Посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. паприки и прованские травы. Влейте 100 мл воды или бульона, тушите под крышкой 15 минут до мягкости овощей. В конце добавьте 2 помидора кубиками и зелень, потушите еще 3 минуты.

Это яркое и невероятно ароматное блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром и станет идеальным выбором для сочного ужина!

Ранее стало известно, как приготовить запеканку с курицей и овощами в соусе под сыром: спасет, когда нужно приготовить ужин за 30 минут.

курица
кабачки
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дзюба получил травму в матче и играл с перебинтованной головой
В Госдуме озвучили максимальную стоимость подарка для учителей
В Китае установили самую мощную ветряную турбину в мире
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран-членов ШОС
Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения
Массовое отравление людей алкоголем в Балахне: что известно, суррогат
Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС
Женщина сорвалась с 90-метровой высоты в попытке сделать яркое селфи
Священника мобилизовали прямо после отпевания бойца ВСУ
«Искренние запросы народа»: лидер Индонезии принял требования протестующих
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем
Военэксперт ответил, откуда у ВСУ запрещенные самораскрывающиеся пули
Поляки устроили израильтянам враждебный прием на чемпионате Европы
Украинский дрон целенаправленно атаковал машину скорой помощи
Зарубин назвал необычную деталь встречи Путина в Китае
30 секретов и главных ошибок при заготовке огурцов на зиму
Дипломаты трех стран почтили память конвоев в Архангельске времен ВОВ
Политолог предсказал судьбу Европы при вводе войск НАТО на Украину
Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек
Как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.