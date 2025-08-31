Жаркое из курицы с кабачком: сочный ужин за 30 минут в одной сковороде

Ароматное жаркое из курицы с кабачком сочетает в себе пользу, насыщенный вкус и простоту приготовления. Его преимущества: сбалансированный состав, экономичность и возможность использовать сезонные овощи.

Блюдо готовится за 30 минут в одной сковороде, что сохраняет максимум питательных веществ и минимизирует время уборки.

Для приготовления нарежьте 500 г куриного филе грудки или бедра кубиками, обжарьте до золотистой корочки. Добавьте 1 нарезанный лук, 2 моркови соломкой, обжаривайте 5 минут. Затем добавьте 2 небольших кабачка кубиками, 2 болгарских перца соломкой, 3–4 измельченных зубчика чеснока. Посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. паприки и прованские травы. Влейте 100 мл воды или бульона, тушите под крышкой 15 минут до мягкости овощей. В конце добавьте 2 помидора кубиками и зелень, потушите еще 3 минуты.

Это яркое и невероятно ароматное блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром и станет идеальным выбором для сочного ужина!

