31 августа 2025 в 19:30

Рудковская сделала резкое заявление в адрес Тутберидзе

Рудковская заявила, что Тутберидзе никак не состоялась в спорте

Яна Рудковская Яна Рудковская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Тренер Этери Тутберидзе сама никак не состоялась в спорте, заявила продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская. Это заявление она сделала в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев», тем самым ответив на высказывание тренера по фигурному катанию о Плющенко.

Я ее знаю как тренера, но как спортсмена ни разу не видела ни одно ее выступление. Ты не состоялась вообще никак в спорте. Я вообще не знаю, кто ты. Но ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Но как ты можешь сказать про своего коллегу: «А он есть?», — прокомментировала Рудковская.

С 1994 по 1998 годы Этери Тутберидзе была тренером в США, затем вернулась в Россию. Под ее руководством достигли успехов Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Алена Косторная, Сергей Воронов, Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх.

Ранее Рудковская рассказала, как помогла певцу Алексею Чумакову попасть на операцию к известному хирургу Дмитрию Дзукаеву. Она обратилась к врачу с просьбой прооперировать Чумакова в короткие сроки, и хирург выполнил свое обещание.

Яна Рудковская
Этери Тутберидзе
заявления
интервью
шоу-бизнес
спорт
