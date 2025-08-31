Рудковская сделала резкое заявление в адрес Тутберидзе

Тренер Этери Тутберидзе сама никак не состоялась в спорте, заявила продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская. Это заявление она сделала в шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «БеС комментариев», тем самым ответив на высказывание тренера по фигурному катанию о Плющенко.

Я ее знаю как тренера, но как спортсмена ни разу не видела ни одно ее выступление. Ты не состоялась вообще никак в спорте. Я вообще не знаю, кто ты. Но ты состоялась как тренер — молодец, никто не спорит. Но как ты можешь сказать про своего коллегу: «А он есть?», — прокомментировала Рудковская.

С 1994 по 1998 годы Этери Тутберидзе была тренером в США, затем вернулась в Россию. Под ее руководством достигли успехов Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Алина Загитова, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Алена Косторная, Сергей Воронов, Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх.

