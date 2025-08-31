Мэр Энергодара сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские объекты

Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по жилым кварталам Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. По словам градоначальника, в результате инцидента никто не пострадал. Экстренные службы сработали оперативно: возгораний и разрушений на месте происшествия нет. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Сегодня, накануне 1 сентября и Дня знаний, город Энергодар вновь столкнулся с попытками атак на объекты жилого фонда. По предварительным данным, противник совершил два удара, целью которых стали жилые кварталы города, — написал Пухов.

Ранее украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, противник действовал целенаправленно и понимал, что удар наносится по медикам.

Также Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли артиллерией город Каменку-Днепровскую в Запорожской области. По его словам, атака пришлась на жилые кварталы и объекты энергетики.