31 августа 2025 в 19:34

Участник СВО рассказал о самой жуткой встрече на фронте

Российский боец Малой пересидел на дереве встречу с дроном типа «Мавик».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости

Боец подразделения «БАРС-13» с позывным Малой описал «Царьграду» самый пугающий эпизод на передовой, произошедший во время перемещения на позицию. Столкнувшись с неработающей связью, он был вынужден забраться на дерево для передачи срочного сообщения по рации, где столкнулся с дроном ВСУ типа «Мавик».

Я думал: если начнет сбрасывать, либо попадет, либо промахнется. Пробыл на дереве около 15 минут, мы буквально следили друг за другом, — рассказал боец.

В конечном итоге дрон улетел, не предприняв атаки. Боец продолжил выполнение своей задачи.

Ранее участник спецоперации Сергей Кочнев, лишившийся на фронте ноги, рассказал, что вернуться к нормальной жизни ему помогла собственная упертость. По его словам, первые два-три месяца ходить на протезе ему было «невыносимо больно», но он поставил себе цель встать на ноги и сделал это.

До этого начальник медслужбы батальона «БАРС-16» Наталья Казарян пояснила, что им с супругом поначалу было трудно адаптироваться к мирной жизни после возвращения с фронта. По ее словам, у них вызывали агрессию и непонимание люди, которые просто гуляли и ходили по кафе.

